Un consortium désigné pour gérer une salle de concerts de 1.700 personnes debout à Seraing

L'ASBL Festiv@Liège, qui organise le festival Les Ardentes à Liège, et la SCRL Hors Kadre seront chargées de l'exploitation des salles de concerts Ougrée-Marihaye (OM), installées dans l'ancienne salle des fêtes de Cockerill, ont indiqué lundi le bourgmestre de Seraing, Francis Bekaert, et l'échevine des Marchés publics, Laura Crapanzano. Cette réhabilitation est présentée comme une première dans le sens où il n'existe pas de salle rock d'une capacité de 1.700 personnes debout en Wallonie.

Ce bâtiment, bien connu des Sérésiens pour avoir accueilli de nombreuses fêtes (fêtes du personnel, fêtes laïques?), a été rénové dans le souci de conserver tout ce qui pouvait l'être, de la scène et du balcon de la salle Trasenster aux rambardes et marches en marbre du hall. L'investissement s'est élevé à plus de 5 millions d'euros, dont 2,7 millions de subsides de la Province de Liège sachant que celle-ci y installera son département Musiques, appelé à quitter ses locaux des Chiroux à Liège. "Y prendront place des studios professionnels d'enregistrement et tout ce qui est mis en œuvre pour aider les groupes et artistes émergents", précise le député provincial Luc Gillard.

La Ville de Seraing a souhaité que les salles de concerts de l'OM soient gérées par des professionnels du secteur. Le consortium formé par l'ASBL Festiv@Liège et la SCRL Hors Kadre a été désigné pour une durée de 20 ans. Outre la salle Trasenster d'une capacité de 1.700 personnes debout, dont 200 au balcon, le concessionnaire dispose d'une salle de 400 places avec son bar d'origine (salle Louva) pour des concerts plus intimistes ainsi que d'un espace avec brasserie davantage adapté pour des rendez-vous jazz.

Pour Gaëtan Servais et Fabrice Lamproye, organisateurs des Ardentes, c'est un projet de longue date qui se concrétise. "Il n'existe pas de salle rock de cette capacité en Wallonie. La volonté est d'apporter à Liège une salle complémentaire à ce qui existe déjà, comme le centre culturel de Seraing, la Caserne Fonck, le Réflektor? On peut ainsi retrouver une offre rock, non seulement de qualité mais aussi dans un lieu qui a une âme", souligne Gaëtan Servais.

Sachant que des travaux doivent encore être réalisés en vue d'aménager, dans l'ancien hôpital d'Ougrée, des loges pour les artistes et équipes, le premier concert n'est pas annoncé avant octobre 2022, voire février 2023 au plus tard. Gaëtan Servais ajoute que la volonté est d'atteindre un rythme de 100 à 200 événements par an, sur la base d'une programmation "la plus hétéroclite possible".