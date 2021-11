Un conseiller communal d’Ittre annonce quitter Écolo pour protester contre le CST

Le conseiller communal Luc Schoukens, membre de la locale Ecolo d’Ittre et élu depuis plusieurs législatures à Ittre, a confirmé via un communiqué de presse mercredi une déclaration faite au conseil communal de mardi soir, annonçant son départ du parti Écolo. Restant conseiller communal, Luc Schoukens précise quitter les Verts pour protester contre le Covid Safe Ticket, mesure qui favorise la vaccination et qu’Ecolo n’a pas désavouée.

Dans son communiqué émis mercredi, le mandataire local conteste l’efficacité de la vaccination, affirme qu’elle provoque des effets secondaires pouvant aller jusqu’à la mort, et procède d’une instrumentalisation du "big pharma". Il plaide dans la foulée pour une médecine qui favorise l’immunité naturelle construite avec une alimentation saine, un environnement protégé et un équilibre de vie.

"Ma conscience, ma volonté de rester cohérent, font que je ne peux pas continuer à cautionner la mise en place d’un système de santé inefficace et imposé, d’un système de contrôle de l’humain, d’une société liberticide que mon parti n’a pas désavouée. Voilà pourquoi je démissionne du parti Ecolo", conclut le conseiller communal en pointant aussi une "discrimination entre citoyens" induite par le Pass sanitaire.