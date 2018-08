Un concert inédit de Saule prévu aux Fêtes de Wallonie pour fêter les 10 ans de l'artiste

Saule accompagné de dix d'artistes invités dont Olivia Ruiz, Lio, Alice on the roof ou encore Témé Tan seront à l'affiche d'un concert inédit organisé à l'occasion des Fêtes de Wallonie, qui se dérouleront du 13 au 17 septembre à Namur. Au total, une quarantaine de chanteurs et groupes se produiront grâce à un nouvel opérateur issu d'un partenariat entre la RTBF et le Comité Central des fêtes de Wallonie (CCW).

Pour cette édition et en raison des travaux d'aménagement du site de la Confluence au Grognon, mais aussi ceux en cours sur le site de l'ancienne caserne des pompiers, seules deux grandes scènes seront installées place d'Armes et place Saint-Aubain. La proposition culturelle se veut "inclusive" en thématisant chaque journée autour d'un public cible tout en respectant les traditions du folklore namurois organisée par le CCW. Ainsi le jeudi s'adressera principalement aux étudiants avec la venue de Fatal Bazooka, mais aussi de plusieurs DJs tandis que le vendredi fera la part belle aux groupes de cover, dont Mister cover, Marc Isaye & friends ou encore Achting babies play U2. Outre Alex Germys et Madame Monsieur, la soirée du samedi sera marquée par le concert "inédit" de Saule. Pour fêter ses 10 ans de métier, l'artiste sera accompagné de dix chanteurs "qui comptent pour lui", parmi lesquels Olivia Ruiz, Cali, Témé Tan, Alice on the roof, Le 8e groupe, Lio ou encore Camille Bazbaz. "On prévoit de faire un gros bordel, mais un bordel organisé", a commenté Saule. Le dimanche sera une journée plus familiale avec la priorité mise sur le folklore wallon et le traditionnel combat des échasseurs, tandis que la programmation du lundi est essentiellement locale.

Le nouveau partenariat RTBF-CCW, qui succède à l'opérateur RTL pour les trois prochaines années, mise sur "un retour aux sources". "Notre volonté est de valoriser ensemble nos racines, notre histoire, notre patrimoine culturel et de proposer des fêtes inclusives où chaque citoyen y trouve place", a indiqué le président du CCW.

Ainsi tant la programmation musicale que les rendez-vous traditionnels seront axés sur l'identité namuroise. Parmi les nouveautés: un lever des couleurs wallonnes sera organisé samedi 8 septembre juste après la remise des clés par le bourgmestre aux différents présidents de quartier. "Ce nouveau rendez-vous est l'occasion de remettre en évidence le drapeau wallon au sein même de la capitale wallonne", précise le CCW. Une soirée d'ouverture des fêtes de Wallonie est prévue jeudi soir sur la place d'Armes et dimanche, les Echasseurs présenteront pour la première fois leur hymne officiel avant d'entamer le combat.

D'autres rendez-vous typiques, dont l'hommage à François Bovesse, les Walloniades, la messe en wallon ou encore la remise de la Gaillarde d'argent sont au programme. Par ailleurs, la cérémonie du Mérite wallon se déroulera dans le cadre des festivités et la région Hauts-de-France sera l'invité d'honneur de cette édition.