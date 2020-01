Un concept qui décolle: aller voir des concerts au cinéma!

La façon de concevoir et d'utiliser les cinémas est en train de changer. Les salles de ciné deviennent régulièrement des salles de réception, de diffusion de films d'entreprise... mais aussi de concerts! De plus en plus de gens vont au cinéma, non pas voir un film, mais vivre un concert, sur grand écran, avec une image HD, un son d'une qualité exceptionnelle, tout près de chez eux, et pour moins cher. La formule, "concert au cinéma" a ses adeptes". Des personnes de tous les âges, un public varié, qui y trouve un confort, une ambiance collective, une qualité visuelle et sonore (les concerts sont filmés avec des dizaines de caméras, de points de vue différents, de zooms sur la scène et avec une qualité sonore numérique incomparable), une proximité, et surtout un prix bien inférieur à celui d'un concert: de 10 à 18 euros. Récemment, c'est le concert anniversaire d'André Rieu qui a été diffusé à Imagix, à Mons. Dans le public : Claudette Jacqueline et Françoise sont enchantées: " On est vraiment dans l'ambiance, racontent-elles. On rentre dedans, on ne sait pas faire autrement. On chante, on applaudit..."

Il y a évidemment des concerts plus calmes que d'autres. Ce jour-là, devant André Rieu, le public est assis, calme et silencieux. "Respectueux", même, raconte ce monsieur, après le concert. "Voir quelque chose seul dans son fauteuil ne donne jamais la même ambiance que si on le voit en salle ou au cinéma", poursuit-il. C'est partiuclièrement vrai pour les opéras. Ou certains concerts qui sont sold out. L'alternative "cinéma" séduit.

Sortir de l'isolement généré par les nouvelles technologies

Parce que oui, ce que le public vient chercher, c'est aussi une communion, une histoire "en groupe", un vécu commun. Le cinéma, dans les années à venir va peut-être sortir les gens, jeunes ou moins jeunes de l'isolement que créent les tablettes, smartphones et les nouvelles technologies. C'est en tous cas la vision de Jan Staelens, le patron d'Imagix: "Ca diffère de ce qui se passe maintenant, de se cacher derrière un outil hyper individuel qu'est le GSM et à nouveau expérimenter quelque chose en groupe. C'est bizarre, mais les jeunes, doivent réapprendre à voir quelque chose en groupe. C'est autre chose que de dire le lendemain: "ah? Est-ce que vous avez vu ceci? Oui, moi aussi, sur ma tablette ou mon téléphone dans mon lit. C'est autre chose!".

Les cinémas de demain d'ailleurs s'adaptent de plus en plus à ce concept. Les écrans seront plus grands. On imagine déjà des concerts en 3D. Pourquoi pas en 4D. Des sociétés de production proposent des concerts "à diffuser au cinéma", avant leur diffusion à la TV. La machine commence à être bien huilée. Les matchs de foot diffusés en salle ont aussi leur petit succès "pour les familles avec des jeunes enfants par exemple, et qui ne veulent pas se faire bousculer au stade". A contrario, pour développer l'ambiance "concert", certains patrons de cinéma à l'étranger sont déjà allés jusqu'à démonter les sièges dans la salle, pour certains concerts. "Mais chez nous, ça ne s'est encore jamais fait", détaille Jan Staelens.

Le concept de concert, d'opéra, ou de foot au cinéma a en tous cas déjà son public. Et ça ne fait sans doute que commencer. Prochaine date, fin janvier à Imagix, Lomepal, le rappeur français.En février, Imagix annonce le ballet romantique " Giselle ".