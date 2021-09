Un chauffage urbain aux énergies renouvelables pour Charleroi

Ceux qui se souviennent du chauffage urbain à Charleroi comprendront vite de quoi il s’agit. La ville de Charleroi s’est fixé un objectif zéro carbone en 2050. Et pour y parvenir, la clé, c’est l’installation d’un réseau de chaleur dans les quartiers les plus densément peuplés. Un réseau d’eau chaude qui circulera sous les pieds des carolos. Tous les bâtiments et même les particuliers pourront s’y connecter d’ici quelques années.

"Les tuyaux transporteront de l’eau à 60-70 degrés", explique l’échevin Ecolo Xavier Desgain. "Cette eau chaude servira pour le chauffage et les douches. L’avantage c’est qu’on oublie le mazout et l’électricité. Ce sont des énergies renouvelables qui seront utilisées pour chauffer l’eau." Et Charleroi mise sur son passé industriel pour trouver ses énergies vertes.

"Je trouve ça assez symbolique que le passé charbonnier nous serve demain à produire du renouvelable"

La ville mise d’abord sur ses anciennes galeries de mine. "Des espaces souterrains noyés par une eau tiède qui sera injectée dans le réseau de chaleur. Des entreprises veulent aussi exploiter le gaz de mine pour produire de l’électricité. La chaleur produite sera elle aussi réutilisée." Energie d’hier, énergie de d’aujourd’hui, la ville compte exploiter également "la chaleur fatale". "C’est la récupération des calories de l’industrie. Au lieu d’utiliser des cheminées de refroidissement, on injecte dans le réseau de chaleur."

Alors on ne va pas se mentir. Tout cela va prendre du temps. Il faut ouvrir les sols et y installer les tuyaux d’eau chaude, connecter les bâtiments au réseau. Bref 2050 c’est une bonne tapée. "Il faut voir les choses progressivement. On commence par la ville haute où l’Eden, le palais des beaux-arts, la basilique et le futur campus U Charleroi vont être connectés au réseau de chaleur." D’après les estimations, un Carolo sur deux pourrait être connecté à ce réseau dans les années à venir. Ceux qui vivent dans les quartiers densément peuplés surtout. Le réseau de chaleur n’est pas suffisamment rentable.