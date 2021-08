Un chantier spectaculaire pour la façade de l’église Saint-Joseph à Etterbeek

L’opération est à la fois délicate et spectaculaire. Les seize statues et la croix qui ornent, depuis près de deux cents ans, la façade de l’église Saint-Joseph à Etterbeek vont être déposées une à une pour ensuite, être restaurées. C’était une nécessité. L’église n’a que deux siècles mais les pierres de la façade sont dégradées et menacent de se fragmenter. La rénovation devrait avoir lieu au cours des prochaines années mais l’état instable des statues nécessitait, lui, de prendre des mesures urgentes. D’où la décision de les déposer.

"L’ensemble des statues est scellé avec une barre de fer sertie de plomb. Le plomb s’est désagrégé et le fer a rouillé. Ce sont donc ces ancrages métalliques qui sont la source du désordre, précise Romuald Cazier, de l’Atelier ARC, architecture et patrimoine, chargé de la restauration de l’édifice. La croix centrale qui se trouve entre les deux tours est la plus instable et la plus dangereuse puisqu’elle surplombe le parvis et la porte d’entrée de l’église",

Les statues et la croix ont chacune un poids de neuf cents kilos. "L’opération est délicate pour trois raisons. La restauration de l’objet que l’on veut sauver, la sécurité des hommes qui travaillent à plus de quarante mètres de haut et la sécurité des passants en bas". L’entreprise de construction chargée de la rénovation est ici accompagnée d’experts en voltige pour la sécurisation de la manœuvre.