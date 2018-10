Un chantier bloqué à Ixelles : comment un riverain contrarie les desseins d'un promoteur

C'est un projet a priori banal de construction d'un complexe de 12 logements de standing rue Kerckx, à Ixelles, à mi-chemin entre les places Jourdan et Flagey. Le promoteur a déposé une première demande de permis d'urbanisme en 2010. Recalée. Sa seconde mouture, en 2013, recontre plus de succès, moyennant quelques modifications. D'emblée, Jean Beckers, un habitant de la rue Wéry voisine, s'oppose au projet. Il mobilise les riverains, une pétition est lancée, des recours au Conseil d'Etat échouent. Et les travaux débutent.

Un chantier qualifié de "chaotique"

Nous sommes dans la vallée du Maelbeek. Le chantier se situe donc au-dessus d'une nappe phréatique. Pour le promoteur, Capital Construct, le projet ne pose pas de problème technique particulier. Ce n'est pas la première fois que l'on contruit au-dessus d'une nappe phréatique. Mais Jean Beckers, lui, qualifie le chantier de chaotique. Il craint pour la stabilité des maisons alentours. "Vous voyez l'eau qui est là, 1m60-1m80 dans l'ensemble des sous-sols de ce 50 rue Kerckx. Pourquoi? Parce qu'à mon sens, (...) les fondations ont été extrêmement mal réalisées et ils ont réussi à créer une espèce de piscine artificielle qui se remplit automatiquement. (...) Il y a de l'eau de la nappe phréatique qui en permanence vient remplir cette piscine. Donc ça fait des mois qu'on pompe sans arrêt et avant ça, ils pompaient dans la nappe phréatique. En fait, cette piscine a commencé à se remplir quand les pompages dans la nappe phréatique ont été arrêtés. Ces pompages ont duré 1,5 ans (...). Ca a fait bouger une série de maisons. Il y a une dizaine de maisons qui sont impactées, dont une qui l'est tout particulièrement."

Jean Beckers nous montre des lézardes et des fissures dans des murs de jardin ou des façades d'immeubles. Une expertise judiciaire devra déterminer si ces dégâts sont consécutifs aux travaux du promoteur ou non. Mais pour l'instant, seules deux expertises sont en cours, tandis que la justice doit se prononcer sur l'opportunité d'en effectuer d'autres, selon l'avocat de Capital Construct.

Le promoteur attaque au pénal

L'activisme de Jean Beckers déplaît au promoteur. Son chantier accuse déjà deux ans de retard. Et pour Capital Construct, une grande partie de ce retard incombe à la guérilla judiciaire entamée par l'habitant de la rue Wéry. S'opposer à un projet immobilier au moyen de recours en justice relève bien évidemment du droit de tout habitant. Mais pour l'avocat du promoteur, Sébastien Van Vrekom, Jean Beckers a franchi une limite. Ce qui lui vaut une plainte au pénal entre les mains d'un juge d'instruction. "Cette personne colporte des nouvelles, ou en tout cas des faits ou des données qui ne sont pas objectivées et qui ne concordent pas avec la réalité des éléments du dossier", justifie Maître Van Vrekom. "Ceci a pu retarder le chantier, ceci véhicule une fausse image d'un bâtiment qui ne souffre pas d'un problème de fondation comme certains espèrent le faire croire. Il y a dans ce dossier des assauts constants destinés à bloquer l'avancement du chantier. Mais au niveau des tribunaux, ce chantier n'a jamais été bloqué."

Malgré les procédures en cours de part et d'autre, le promoteur et son conseil prônent le dialogue et l'apaisement. Jean Beckers, de son côté, entend poursuivre son combat contre un projet jugé néfaste pour le quartier.