Un centre logistique urbain à Mons d'ici 2023

Un camion débarque sa marchandise devant un magasin du centre-ville. Derrière lui se forme une longue file de voitures d'où sortent les fumées d'échappement et la mauvaise humeur des conducteurs. Cette scène bien connue, il existe des solutions pour ne plus la vivre. Plusieurs villes se sont déjà dotées d'un "centre logistique urbain". Le principe est simple: on crée, près de l'autoroute, une infrastructure qui permet aux camions de transvaser la marchandise à livrer vers des véhicules plus légers. Des camionnettes, scooters, vélos qui se faufileront plus facilement dans les rues commerçantes. Le coût de la livraison est pris en charge par les transporteurs. Le système ne coûte pas donc pas plus cher aux commerçants.

Mardi soir, le Conseil Communal de Mons a donné son feu vert à la construction d'un tel centre logistique urbain d'ici 2023. La Ville bénéficiera pour cela de subsides européens.

Gand, Bruxelles et Charleroi se sont déjà dotées d'un service logistique de ce type.