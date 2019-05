Un carolo élu Maire d'un petit village dans les Abruzzes

Pendant que nous votions pour nos représentants au Parlement wallon, à la Chambre des députés et au Parlement européen, Livino Di Placido, carolo bien connu, se faisait élire Maire de Pennapiedimonte, un petit village d'un peu moins de 700 âmes situé dans les Abruzzes, en Italie.

Cet italo-belge de Marcinelle était également candidat pour le MR aux dernières élections communales à Charleroi. Il n'avait pas été élu. Très actif dans les milieux socio-culturel, président des Abruzziens de Charleroi, et ambassadeur de la région italienne en Belgique, il se dit belge de nationalité, mais italien de coeur (et particulièrement Abruzzes). En 2009, suite au terrible tremblement de terre qui a ravagé le village de L'Aquila, il avait mis sur pied un réseau belge d'aide et de soutien à la région sinistrée. Au moment du séisme, il aurait d'ailleurs dû se trouver dans les Abruzzes où il est conseiller communal dans le village de Pennapiedimonte depuis 2009. Il avait renoncé à s'y rendre en raison des importantes chutes des neiges survenues dans les montagnes italiennes juste avant et qui lui avaient fait craindre d'y rester coincé.

Levino Di Placido est donc désormais le Maire de Pennapiedimonte, élu avec 85% des voix de ces nouveaux administrés. Mais il sera de retour en Belgique ce mercredi où il entend rester également actif.