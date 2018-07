Un Carolo d'origine condamné pour des infractions de roulage qu'il n'a pas commises

Maxime Vandorpe a vendu sa voiture il y a quelques années à un acheteur particulièrement malhonnête qui a continué à utiliser ses plaques alors qu’elles étaient radiées. Lors de la vente survenue en 2014, il n’y a pas eu de contrat. Maxime a juste reçu la somme en liquide et ne connait donc pas l’identité de l’acquéreur qui n'a pas hésité à copier ses plaques qu'il avait prises en photo.

Rapidement après la vente du véhicule, une Porche Cayenne, ce Carolo d’origine a reçu dans sa boite aux lettres des amendes pour des infractions commises en Flandre et même dans la région de Lille. Plus récemment, il vient d’être condamné par le tribunal de Bruges à une amende de 1200 euros et à un retrait de permis.

Pour les premières infractions, un envoi par recommandé de l’avis de radiation de la plaque auprès de la DIV a suffi pour mettre fin à la procédure en cours. Mais, lassé par cette lourdeur administrative et pensant que le tribunal brugeois avait une copie de l’avis en question, il ne s’est pas présenté devant le juge et n’a donc a pas pu contester les derniers faits qu’on lui reprochait alors qu’il était dans son droit.

" L’article 67 de la loi relative à police de la circulation routière est clair, explique Maître Christophe Redko, avocat spécialisé en roulage: quand une infraction est commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une personne physique et que celui-ci n’est pas intercepté, on présume que l’infraction est commise par le titulaire de la marque d’immatriculation. Si vous ne l’êtes plus, il n’y a plus cette présomption de culpabilité et on ne peut plus faire de lien direct entre vous et le véhicule. "

En attendant le tribunal n’ayant pas entendu l’intéressé et n’ayant pas reçu dans les temps l’avis de radiation, la condamnation est tombée.

Deux options s’offrent maintenant à Maxime Vandorpe : faire opposition au jugement donc retourner devant le juge brugeois pour s’expliquer ou faire appel devant un tribunal correctionnel et contester l’infraction.