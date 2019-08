Un canon anti-grêle pour protéger son verger

C’est un drôle de container avec sur son toit une sorte de cheminée pointée directement vers le ciel. Le nom de cet étrange dispositif : le canon anti-grêle. Son but : empêcher la formation de nuage et la chute de grêlons qui pourrait détruire la récolte du verger.

Une explosion qui retentit toutes les sept secondes. Le canon anti-grêle, c’est sûr, ne passe pas inaperçu. Voilà dix ans que Steven Dhaemer, fruiticulteur dans la région de Rebecq a installé ce dispositif sur ses 66 hectares des pommes et de poires. Et pour lui, le canon a fait ses preuves : "Ça fait déjà 10 ans qu’on a cette machine et en 10 ans, on n’a jamais eu de grêlons", explique-t-il. "Et même les voisins constatent qu’on a plus d’orages violents dans la région […] Les grêlons peuvent réduire à néant notre travail en quelques secondes."