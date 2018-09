Un candidat N-VA bruxellois tient des propos racistes sur Facebook: le parti prend ses distances

Le PTB réagit

Du côté du PTB, Mathilde El Bakri, tête de liste PTB à Bruxelles-Ville réagit. Elle se dit choquée: "après le collaborateur personnel de Johan Van den Driessche (tête de liste NVA à la Ville de Bruxelles) qui est membre de l'organisation fasciste Schild En Vrienden, nous découvrons aujourd'hui des propos nauséabonds d'un autre candidat sur la liste NVA à Bruxelles-Ville" explique Mathilde El Bakri. Le PTB s’indigne : "le vrai visage raciste de la NVA à Bruxelles est une fois de plus dévoilé".

Pour UNIA, il s'agit bien de racisme

Le président d'UNIA, centre publique qui lutte contre les discriminations et défend l'égalité des chances, s'est exprimé en fin d'après-midi : pour l'organisme, "d'une forme de racisme". Patrick Charlier explique : "Les termes qui sont utilisés et le contexte sont clairement méprisants et stigmatisants. L'utilisation du terme "nègre", l'utilisation du terme "pollué" ou du terme "beuglement", tout ça dans le contexte, effectivement, est un post qui peut être considéré comme problématique et stigmatisant vis-à-vis des personnes d'origine africaine".



La N-VA se distance des propos tenus



Contacté, le porte-parole de la N-VA à Bruxelles Jan Hellemans a expliqué avoir pris connaissance de ce post Facebook et s’est dit "extrêmement choqué" par les propos tenu par son candidat. Le parti a tenté de prendre contact avec Alain Van Nieuwenborgh à plusieurs reprises, mais sans succès nous dit-on. La tête de liste à la ville de Bruxelles Johan Van den Driessche n'a lui pas souhaité répondre à nos demandes d'interview.