Un candidat liégeois de DéFI dépose plainte pour invalider sa propre liste

Une information judiciaire a été ouverte pour faux dans l'acte de présentation de la liste DéFI aux élections fédérales. C'est déjà inhabituel. Le plus extraordinaire, c'est que la plainte a été formellement déposée par le neuvième candidat effectif présenté parce parti !

L'homme se base sur des imprécisions qu'il dit avoir repérées dans les références de registre national, dont le dernier chiffre, pair ou impair, indique le genre. Il est persuadé que tous ses colisitiers n'ont pas mentionné leur "sexe réel", et que la parité ne serait dès lors pas respectée. C'est une obligation légale. Dans un premier temps, il a adressé une réclamation au président du bureau électoral, mais son recours a été écarté après une vérification administrative. D'où une lettre à divers magistrats, dont le procureur du roi, lettre où il est question de "fraude", lettre qui s'est transformée formellement en une plainte. Des policiers ont procédé à de premières investigations, qui ne paraissent pas non plus confirmer les accusations de ce militant un peu particulier.

Alors, procédure intempestive ? Il reste à mener l'une ou l'autre audition avant de clôturer l'enquête.