Un camion percute la façade d'une banque à Kortenberg, un enfant perd la vie

Un camion a percuté plusieurs voitures avant de finir sa course dans la façade d'une banque vendredi matin sur la chaussée de Louvain à Kortenberg.

Une fillette de 2 ans a perdu la vie dans l'accident (et non pas un garçon de 10 ans comme annoncé précédemment par les pompiers), a précisé le bourgmestre lors d'une conférence de presse ce vendredi midi. Son père est dans un état critique. Au total, on dénombre 6 blessés, dont le chauffeur qui a finalement pu être extrait de son véhicule légèrement blessé.

L'accident s'est produit vers 10h15 sur la chaussée de Louvain, au centre de la localité. Le camion, qui transportait une pelleteuse, roulait en direction de Louvain. A Kortenberg, le poids lourd a commencé à zigzaguer, heurtant piétons et véhicules des deux côtés de la chaussée, a indiqué le bourgmestre, avant de s'encastrer dans la façade d'une agence ING.

La cause est encore inconnue, mais tout laisse à penser qu'il s'agit d'un accident, a expliqué le bourgmestre de la commune. Le parquet a ouvert une enquête.

La chaussée de Louvain devrait rester fermée une bonne partie de la journée.