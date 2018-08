Un camion heurte un pont ferroviaire à Forest: le trafic reprend sur les deux voies

La circulation des trains a repris sur les deux voies vendredi vers 10h15 sur la ligne 124 entre Braine-l'Alleud et Bruxelles-Midi. Des perturbations étaient survenues après qu'un camion transportant une grue eut heurté vers 08h30 un pont ferroviaire métallique avenue Victor Rousseau à Forest. Le trafic a pu reprendre sur la première voie vers 09h20 et sur la seconde vers 10h15, a indiqué le gestionnaire du réseau, Infrabel.

La circulation a repris "presque normalement". Les convois passent encore à vitesse réduite sur une distance de 300 mètres.

Le trafic avait été interrompu dans les deux sens durant 50 minutes. Des trains omnibus avaient été supprimés entre Bruxelles-Midi et Nivelles et un service de bus de la SNCB avait été mis en place entre Braine-l'Alleud et Bruxelles-Midi.

La reprise du trafic sur les deux voies a permis de lever ces mesures alternatives. Des travaux de réparation sur le pont seront effectués ce week-end, ce qui pourrait avoir un impact sur le trafic sur cette ligne, a précisé Infrabel. Les voyageurs sont invités à consulter le site de la SNCB afin de prendre connaissance des modifications éventuelles.