Un cambriolage et une course-poursuite dignes d'un film à Tournai

Mercredi matin, vers 4h30, des malfaiteurs ont découpé le volet du magasin Planet Parfum de Froyennes avec du matériel professionnel. Sauf que la police, prévenue par le système d'alarme, s’est mise alors à leurs trousses…

La course-poursuite entre la voiture et la camionnette des braqueurs et les véhicules de police se poursuit pendant 3/4 d'heure, via Mouscron. Les malfaiteurs videront un extincteur sur la voiture des policiers, en roulant sur l'autoroute. Ils prendront même l'autoroute à contre-sens, forceront des barrages de police... pour finalement être interceptés du côté de Rekkem, alors qu'ils avaient abandonné la camionnette pour fuir à travers champs. Ils ont 21 et 28 ans et sont déjà bien connus de la police.

La voiture et ses occupants, elle, est toujours recherchée.