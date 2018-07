Un "Caligula" très contemporain au coeur des ruines de Villers-la-Ville

Le spectacle théâtral en plein air de l'abbaye de Villers-la-Ville est un classique de l'été depuis 1987. Après "Le Capitaine Fracasse", l'an dernier, c'est un classique d'un autre genre qui résonnera cet été dans les murs de l'ancienne abbaye: "Caligula", écrit par Albert Camus en 1945. Le metteur en scène Georges Lini a depuis longtemps le projet monter ce texte dans ces ruines. "J'ai connu les débuts des spectacles ici et j'en ai gardé un souvenir formidable. J'ai cherché un texte qui soit à la hauteur. Quand je suis tombé sur Caligula, cela m'a paru évident. La confrontation entre le traitement contemporain d'un grand texte et le classicisme de ces ruines était excitante", confie-t-il. "Caligula" raconte l'histoire d'un empereur romain qui sombre dans la tyrannie après la perte d'un être cher. Un texte sombre, souvent violent et excessif, incarné par les comédiens de "Belle de nuit", la compagnie de Georges Lini. Ce dernier est resté fidèle au texte de Camus, tout en lui donnant une touche très contemporaine, dans les costumes, la scénographie et la musique. Le spectacle est à découvrir jusqu'au 11 août sur le site de l'abbaye.