Un cachalot s'échoue pour la bonne cause le long du canal à Bruxelles

Un cachalot échoué le long du canal dans le centre de Bruxelles. A ses côtés, des hommes en combinaison tentent de lui porter secours. La scène a surpris plus d’un passant ce matin en face des bâtiments de Tour et Taxis. Il s’agit en fait d’une sculpture hyperréaliste d’1,5 tonnes qui ressemble à s’y méprendre à un véritable cétacé. Tout y est, même l’odeur. Cette "baleine" est l’œuvre du collectif Captain Boomer. Elle entend interpeller l’opinion publique et montrer l’impact de l’activité humaine sur la nature. Cette problématique sera déclinée tout ce week-end dans le cadre de la Nuit Blanche.