Un bus percute violemment une façade à Montegnée: 7 blessés dont 2 graves

Un chauffeur de bus a fait un malaise au volant de son véhicule et a percuté la façade d'une habitation de Montegnée (dans la commune de Saint-Nicolas, en province de Liège), a indiqué lundi soir la porte-parole du TEC Liège-Verviers, Carine Zanella, confirmant une information de RTL Info. L'accident a fait sept blessés.

Il était près de 16h10 lorsque le chauffeur de la ligne 81 a contacté le dispatching du TEC Liège-Verviers pour leur signaler qu'il ne se sentait pas bien. Quelques minutes après son appel, il a fait un malaise et a percuté la façade d'une habitation, située Voie des Vaux à Montegnée, sur laquelle se trouvait un échafaudage. Même si celui-ci n'est pas tombé et que personne ne se trouvait dessus au moment de l'impact, l'accident a eu des conséquences importantes. Sept personnes, dont le conducteur du bus, ont été blessées.

Deux personnes blessée plus grièvement

"Les pompiers sont intervenus pour désincarcérer le chauffeur qui a rapidement été transporté à l'hôpital. Tout comme les autres victimes", a précisé Carine Zanella, la porte-parole du TEC Liège-Verviers. "Une personne âgée aurait apparemment été blessée plus grièvement. Pour l'heure, nous n'avons pas plus d'informations à ce sujet mais suivons avec attention l'évolution de l'état de santé des victimes et les suites de l'enquête." La seconde personne blessée plus gravement est le chauffeur. Les blessés ont été transportés aux cliniques Saint-Joseph.