Un brasseur gesvois décroche trois médailles au concours international de Lyon

La brasserie du Caméléon n’a que deux ans et pourtant ses produits semblent plaire aux papilles des consommateurs et des jurys. Quatre bières différentes en stock et 3 médailles récoltées lors de la 12e édition du concours international de Lyon.

La brasserie est jeune mais l’expérience ne semble pas compter lorsque le goût y est pour Steven Desmet, le créateur de ce projet qui a vu le jour en mai 2019 : "Il venait de l’événementiel et il voulait un peu changer de projet tout en gardant le côté convivial propre à l’événementiel, explique Gilles Karlshausen, responsable communication à la brasserie du Caméléon. Il a commencé seul et puis sa première bière est née lors d’un trail".

Ce premier essai a directement connu un petit succès. La deuxième recette a ensuite vu le jour, une bière qui se combine à de la poire cognac, "un produit unique sur le marché belge" qui a déjà décroché en 2020 une médaille aux World Beer Awards : "Depuis, deux autres bières ont été créées et ce sont ces nouvelles recettes qui ont justement gagné des médailles lors de ce concours international de Lyon".

Pas encore brassée à domicile

Une nouvelle reconnaissance donc pour ce brasseur qui compte créer une nouvelle bière par an avec l’espoir de pouvoir brasser un jour ses volumes dans sa propre infrastructure : "Pour l’instant nous avons fait le choix de faire faire nos bières "à façon" dans plusieurs brasseries différentes afin qu’à chaque fois le produit final corresponde à nos attentes. Nous vendons 650 hectolitres chaque année mais l’envie c’est évidemment de brasser nous-même".

Le projet est bien dans les cartons même si aucune date concrète n’est avancée pour l’instant. L’objectif à ce stade c’est de savourer cette reconnaissance en espérant que les bières de la brasserie séduisent de plus en plus largement.