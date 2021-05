Un bois va porter le nom d'Anne Frank, première dans l'espace public à Bruxelles

Quatre noms sont retenus à l’époque : Marguerite Yourcenar pour le parc d’Egmont, Marguerite Duras pour le square des Blindés et Simone de Beauvoir pour le parc Fontainas et Anne Frank. Les trois premiers changements sont apportés. Restait la quatrième proposition, très symbolique, mais longtemps oubliée. Elle refait surface 15 ans plus tard.

Un peu plus d’un hectare, la présence de hêtres remarquables, une zone verte à haute valeur biologique… Cet espace vert, coincé entre la chaussée de Haecht et la rue Arthur Maes à Haren (Ville de Bruxelles) est un site très discret, présentant une biodiversité intéressante. Lieu de versages clandestins incessants, il s’apprête à connaître une nouvelle vie et à devenir un bois qui portera le nom d’Anne Frank , la jeune adolescente juive auteure d’un journal intime relatant sa vie à Amsterdam sous l’occupation nazie, pendant la Deuxième guerre mondiale.

"Nous demanderons aux visiteurs de respecter les chemins et de ne pas piétiner la flore. Ce sera un véritable lieu de respiration, d'apaisement, dans un quartier qui se densifie de plus en plus et qui ne compte pas beaucoup d'espaces verts accessibles, qui est survolé par les avions, une artère avec beaucoup de trafic routier comme la chaussée de Haecht, les voies de chemins de fer..."

Cédé par l'Etat fédéral

Ce bois n'est pas propriété de la Ville de Bruxelles mais de l'Etat fédéral (Régie des Bâtiments). Ce dernier a accepté de céder la gestion du site. Mais on l'a dit: le lieu a longtemps été prisé par les pollueurs qui y déposent toutes sortes de déchets et d'encombrants. Une grille a récemment été installée pour empêcher cette pollution et le fermer si nécessaire. Un nettoyage intensif a été réalisé de même que l'abattage des arbres en mauvaise santé. Des chemins ont été tracés.

Prochainement, un flyer sera distribué aux habitants afin de les informer du nouveau caractère du lieu, accessible via la chaussée de Haecht. Une plaque signalétique sera apposée à l'entrée du lieu et rappellera le nom d'Anne Frank.