Un blocus collectif et assisté pour maximiser ses chances de réussite aux examens

Plus que quelques jours avant les examens dans le supérieur.

Pour optimiser leur temps d’étude, certains étudiants préfèrent s’isoler chez eux ou dans un lieu très calme. Mais d’autres préfèrent passer leur blocus en groupe, pour se sentir moins seuls, s’encourager et s’entraider. C’est par exemple le cas à Louvain-la-Neuve, où chaque jour, 150 à 200 étudiants de l’UCLouvain revoient leurs matières en s’installant ensemble, dans trois auditoires accessibles aux étudiants en blocus, pendant environ un mois avant la session de janvier. Et cette année, la formule n’est plus limitée aux étudiants de première année. Elle est proposée à l’ensemble des étudiants néolouvanistes.

Un support bien utile

Pour les assister, le kot à projet "Supportkot" leur propose un planning mêlant heures d’études et pauses ludiques. "En amont, avant le blocus, nous proposons des ateliers pour préparer le blocus. Nous donnons des conseils de méthodologie, notamment", explique Nathan Deloge, président du Supportkot. "A l’approche des examens, nous mettons trois auditoires à disposition, avec du wifi. Les participants y travaillent ensemble, de manière concentrée". Une concentration qui, pour certains, passe par l’écoute de musique via des écouteurs. "Chacun sa méthode", explique Nathan. "Quand on a une musique connue dans les oreilles, on est parfois moins vite déconcentré par les petits bruits des voisins, comme un toussotement, un stylo qui tombe ou une porte qui s’ouvre".

La pause pour penser à autre chose

"Pour les pauses, nous avons un autre local où les étudiants peuvent se détendre", poursuit le responsable du kot à projet. "Par exemple, ils peuvent jouer au tennis de table, au baby-foot, au frisbee,… Nous disposons aussi de boissons et de biscuits. Bref, c'est une bulle d'air d'environ 30 minutes pour souffler et se changer les idées; ce qui est également très important".

Côté planning, la formule propose, sans obligation, quatre blocs de deux heures d’études, avec des pauses de 30 minutes. "J’arrive à 08h30. J’essaie de m’y mettre assez vite. Puis, je suis les autres quand ils prennent leur pause", explique Siloé, étudiante en première ingénieur civil.

Pour Martin, Bac 1 en ingénieur de gestion, il n’était pas question de rester seul chez soi. "J’avoue que je ne connaissais pas vraiment le blocus. C’est une première pour moi ! Et je ne savais pas comment l’aborder. Je me suis dit que cela pouvait être une bonne idée de venir en groupe. Et de ne pas rester tout seul pendant un mois. J’ai besoin d’avoir de la compagnie et de vivre avec des gens. C’est plus motivant. Chez moi, je suis seul et rien ne me force à travailler. Ici, en groupe, en voyant mes voisins travailler, je vais culpabiliser si j’utilise mon GSM au lieu de faire des exercices ou d’étudier.



Ce rythme de travail convient à Héloïse, Master 2 en criminologie. "Suivre un horaire défini, cela peut aider. Travailler, puis s’aérer, manger et boire pendant les pauses, ce sont des choses que l’on ne va pas spécialement faire en restant chez soi".

Le blocus assisté se terminera à la fin du week-end.