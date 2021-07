Un Belge, un Italien : les deux voisins prennent les paris pour vendredi

Vendredi, c’est la rencontre tant attendue ! Les Italiens en Belgique sont nombreux, certains ont le cœur partagé entre les deux nations. Pour ce quart de finale de l’Euro, les paris sont lancés entre les supporters adverses. C’est le cas à Soumagne entre le gérant d’une friterie et celui d’un bar à pâtes… qui sont voisins.

Belges et Italiens sont complémentaires, on est presque comme des frères

L’un fait des frites, l’autre des pâtes. Andy est Belge, Carmelo Italien. Ces deux grands amateurs de foot sont voisins. Même si leurs relations sont très bonnes, chacun sait qui il soutiendra vendredi. A l’annonce du match entre la Belgique et l’Italie, Andy n’était pas serein car, pour lui, l’Italie a déjà largement montré de quoi elle était capable durant cet Euro. L’Italien est quant à lui rassuré : bien qu’il soutienne son pays, il a également un coup de cœur pour la Belgique. Peu importe le résultat final, il ne sera donc pas déçu.

Même si les deux nations seront adversaires sur le terrain, les deux voisins ne se considèrent pas comme de réels concurrents. “Belges et Italiens sont complémentaires, on est presque comme des frères”, confie Carmelo, le patron du Bar à pâtes de Carmelo à Soumagne.

Les pronostics sont faits. 3-2 en faveur de l’Italie selon Carmelo. La Belgique l’emportera deux buts à un selon Andy. Le pari va même plus loin car ils ont lancé un concours parmi leurs clientèles respectives. Le restaurateur soutenant l’équipe perdante devra offrir six menus aux clients du gagnant. Résultats vendredi soir, et que le meilleur gagne !