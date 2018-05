Un Belge à Rio, le nouvel album de chanson française de Greg Houben qui sent bon la samba

Greg Houben, fils du saxophoniste et flutiste belge Steve Houben, est tombé dedans dès l'enfance. Musicien lui aussi, trompettiste de formation, comédien de théâtre également, cet artiste aux multiples facettes sort son premier album de chanson française baptisé "Un Belge à Rio", en référence à la passion qu'il nourrit pour le Brésil, un pays qu'il a découvert il y a aujourd'hui plus de vingt ans: "Assez paradoxalement, j'ai été déçu quand je suis arrivé au Brésil pour la première fois car pour moi, le Brésil c'était la bossa nova, la musique de Gilberto Gil ou d'Antônio Carlos Jobim et je me suis retrouvé avec un Top 50 aussi horrible qu'ici " raconte Greg Houben en riant " donc une musique commerciale qui n'était pas du tout en phase avec mon fantasme du Brésil. Quand j'avais 17 ans, je suis tombé dans des familles d'accueil qui n'étaient pas spécialement portées sur la samba et donc j'ai dû chercher les lieux où l'on jouait cette musique. Je les ai trouvés et j'ai été initié à cette culture musicale forte et profonde."

Enregistré à Copacabana

L'album "Un Belge à Rio" a été enregistré en partie à Copacabana dans le studio mythique " Compania dos técnicos", un studio qui a accueilli des grands noms de la musique brésilienne comme Chico Buarque, pour ne citer que lui. Parmi les treize titres écrits par Greg Houben, on trouve notamment une reprise pour le moins inattendue de "Pourvu qu'elles soient douces", tube de Mylène Farmer:" Il manquait un titre pour clôturer l'album et avec mes collaborateurs, on s'est dit que l'on pourrait faire une reprise qui soit très éloignée de moi afin que je puisse y mettre une vraie touche personnelle" explique Greg Houben " reprendre une chanson des années 80, interprétée initialement par une femme, nous paraissait à la fois intéressant et loufoque." Une reprise qui a donné lieu à un clip très drôle et décalé, auquel participe notamment François Damiens. Autre titre à épingler: "Animal", une chanson qui aborde avec humour le thème de la soumission sur un tempo des plus accrocheurs. " Avec ce disque, ma plus grande crainte était de tomber dans l'exercice de style. Il fallait que cela reste très personnel et actuel " explique encore Greg Houben " pour moi ça reste de la chanson française mais avec un accent brésilien." L'album "Un Belge à Rio" sort officiellement ce 23 mai. Greg Houben sera en concert le 24 mai au Reflektor à Liège, le 25 mai au Botanique à Bruxelles et cet été, le 20 juillet, aux Francofolies de Spa.