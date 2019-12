Un bébé crocodile nain d'Afrique de l'Ouest au reptilarium de Tournai

C'est une première en Belgique selon le Reptilarium de Tournai. Ce samedi, un petit crocodile nain d'Afrique de l'Ouest est né dans les installations de ce commerce qui vient d'être reconnu "parc zoologique de Wallonie".

"Cette espèce est menacée et protégée par la convention de Washington. C'est une superbe nouvelle pour la conservation de cette espèce", se réjouit Mike Homerin, directeur et gérant du Mike's Reptipark.

Une conception pas simple à organiser

Ça n'a pas été simple de convaincre ses parents de le concevoir vu leur sens de la territorialité. "Mâles et femelles ont du mal à cohabiter. Dans la nature, ils ne se voient que pour la reproduction. Ici, il y a eu des tensions et des bagarres, mais finalement, ils ont formé un couple et voilà le résultat!"

À la naissance, le bébé croco mesurait vingt centimètres environ. Sur les photos, on aperçoit une petite poche rougeâtre qui flotte à côté de l'animal. On dirait un placenta... Il s'agit en fait d'un ensemble de vaisseaux sanguins qui permettaient au crocodile en formation de se nourrir lorsqu'il était encore dans son œuf.

Il s'agit donc d'une espèce naine, mais tout est relatif. À l'âge adulte, une femelle mesure tout de même de 120 à 130 cm et le mâle de 150 à 180 cm.