Un bâtiment qui menace de s'effondrer sera démoli, l'avenue de Tervueren complètement bloquée

Un bâtiment en chantier en cours de rénovation menace de s’effondrer le long de l’avenue de Tervuren au numéro 300 dans la commune de Woluwe-Saint-Pierre. Les risques sont trop importants, les experts ont décidé de démolir l'édifice.

Vers 14h ce mardi, l’entrepreneur a fait appel aux pompiers qui sont en train d’expertiser le bâtiment. Les ouvriers ont été évacués de même que les habitants des immeubles avoisinants. Les services du gaz et de l’électricité sont sur place pour parer à toute éventualité. Selon le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, Benoît Cerexhe, le bâtiment a déjà bougé, il est d’ailleurs sur place pour gérer la situation. Après expertise le bâtiment présenterait trop de risques de s'éffondrer, il sera démoli.

La circulation automobile est à l'arrêt sur l'avenue de Tervueren. La circulation des trams 39 et 44 est interrompue entre Montgomery et Musée du Tram, la ligne 8 à l’arrêt entre Hermann Debroux et Roodebeek.