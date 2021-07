Un bateau de sauvetage chavire dans la Vesdre: les cinq plongeurs ont été secourus, trois civils restent portés disparus

C’est peut-être un drame qui s’est produit, à Pépinster, ce jeudi en début d’après-midi. Cinq pompiers-plongeurs et trois habitants qu’ils tentaient d’évacuer, avaient pris place dans une embarcation. A cause de la force du courant et de débris qui sont venus se coincer dans l'hélice, leur embarcation a soudainement chaviré dans la Vesdre. Tous ont été emportés par les eaux torrentielles.

Pendant plus de deux heures, une autre équipe de sauveteurs a tenté de leur venir en aide. Repérés par des riverains, notamment grâce à leurs casques jaunes, les cinq pompiers avaient pu être récupérés tour à tour. Ils étaient parvenus à s'accrocher à des débris et ont attendu l'arrivée de leurs collègues, protégés du froid grâce à leurs combinaisons. Les services de secours ont pu établir un contact avec les plongeurs à secourir au moyen d’un drone équipé d’un micro. Les trois civils, par contre, sont toujours portés disparus.