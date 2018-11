Un automne... sans feuilles mortes ?

Où sont passées les feuilles mortes qui caractérisent les paysages automnals ? Certaines espèces d'arbres, comme les pommiers, arborent toujours leur feuillage coloré. Pourtant, habituellement, à cette période de l'année, le sol est jonché de feuilles mortes. Comment expliquer cette situation anormale ?

Chaque automne, les feuilles mortes ramassées par les particuliers et les autorités communales sont acheminées vers les centres de compostage. Au centre de compostage de Naninne, on ne cache pas sa surprise. "Ça fait 8 ans que je travaille ici et c'est la première fois que je vois ça. D'habitude, on a au moins trois camions remplis de feuilles mortes par jour. Cette année, on n'en a encore eu aucun depuis le début de l'automne", témoigne Yoan Forget, opérateur machiniste du centre.

Quelle est la cause ?

Si les feuilles restent sur les arbres au lieu de tomber, c'est à cause de la météo. "Il faut deux conditions pour qu'une feuille tombe d'un arbre. La première, c'est qu'il y ait moins de lumière, donc que les jours raccourcissent. La deuxième, c'est qu'il fasse plus froid. Or, pour le moment, nous connaissons des températures un peu trop élevées. La saison est en retard, donc la chute des feuilles est en retard", explique Jean-Luc Wanzoul, du Centre technique horticole de Gembloux.

Le tapis automnal sera donc bientôt au rendez-vous, dès que les températures chuteront et que le vent se lèvera.