Un athlète australien sautant de bâtiments en bâtiments montre Bruges vu de haut dans une vidéo

Dans le cadre de la Triennale de Bruges, un athlète a réalisé une vidéo dans laquelle il effectue des sauts et autres pirouettes sur les bâtiments et les lieux touristiques de Bruges.

Dominic Di Tommaso n'a pas froid aux yeux, c'est le moins que l'on puisse dire. Cet athlète australien est ce que l'on appelle un "freerunner" : il utilise l'espace public comme terrain de jeu pour s'adonner à d’impressionnantes acrobaties, sautant de bâtiments en bâtiments et marchant en équilibre sur les toits.

Dans une vidéo d'un peu plus de trois minutes, on peut le voir évoluer sur les toits de Bruges. Une performance qui permet de redécouvrir la Venise du nord sous un angle inédit: vu d'en haut. "Une équipe professionnelle brugeoise a tout enregistré de manière professionnelle et a transformé le ‘Liquid Bruges’ – le thème de la Triennale actuelle – en ‘Volatile Bruges’, explique Renaat Landuyt, le bourgmestre de la ville de Bruges qui a collaboré à la réalisation de la vidéo. Ainsi, le monde entier peut admirer tout le talent de Dominic : le sport de haut niveau sur nos célèbres façades, tours, bateaux et rues. Nous sommes très heureux de pouvoir aider à réaliser ce rêve de Dominic avec Red Bull. Et en tant que spectateur, vous voulez naturellement découvrir la Triennale et tous les autres atouts de Bruges. Bien que nos visiteurs fassent mieux de rester les deux pieds sur terre".