Un arrêt de travail dans au moins 14 écoles secondaires bruxelloises

Un arrêt de travail sera observé, jeudi, dans au moins 14 écoles secondaires bruxelloises, indique Valérie De Nayer du syndicat CGSP Enseignement. Ces arrêts de travail sont couverts par le front commun syndical CGSP Enseignement, CSC Enseignement et SLFP Enseignement.

Selon les syndicats, une partie de l'administration de l'instruction publique de la Ville de Bruxelles "profite de la campagne électorale pour ne plus respecter des profs et des directions et se croit autorisée à presque tout". Les écoles protestent contre un climat tendu entre professeurs et administration à l'Athénée des Pagodes mais aussi dans plusieurs autres établissements.

Les arrêts de travail sont prévus en fin de matinée et dureront 50 minutes.

Voici la liste des écoles concernées:

1) A l'Athénée des Pagodes à 10h45

2) A l'Institut Paul Henri Spaak à 10h45

3) A l'Athénée Emile Bockstael à 10h45

4) A l'Athénée Adolphe Max à 10h45

5) A l'Institut des Arts et Métiers à 10h50

6) Au CEFA (IAM) à 10h50

7) A l'Académie Royale des Beaux Arts (secondaire) à 11h

8)Au Lycée Emile Jacqmain à 11h55

9) A l'Institut Bischoffsheim à 13h10

10) A l'Athénée Léon Lepage à 10h50

11) À l'Institut Diderot à 10h45

12) A l'Institut Demot Couvreur à 10h50

13) A l'Athénée Robert Catteau à 12h25

14) Au Lycée Henriette Dachsbeck à 10h45