Un appel d’une vingtaine d’élus liégeois en faveur de la régularisation des sans-papiers

Dimanche, c’était la journée des réfugiés… A Liège, environ 200 personnes ont participé à un rassemblement esplanade Saint-Léonard, l’après-midi, en faveur de la régularisation des sans-papiers. Une manifestation musicale aussi en soutien aux grévistes de la faim de l’Eglise du Béguinage, de l’ULB et de la VUB à Bruxelles. L’occasion enfin de faire écho à un appel d’élus politiques de la région liégeoise en faveur de l’inclusion des sans-papiers. France Arets du collectif liégeois de soutien aux sans-papiers : "A Liège, ça fait très longtemps qu’on se bat pour la régularisation des sans-papiers, déjà depuis les années 2000. Et la situation actuelle, c’est que depuis 2009, il n’y a plus eu du tout de régularisations. Nous avons obtenu en 2020, une motion adoptée par la& majorité du conseil communal de Liège en soutien à la régularisation. Et aujourd’hui, nous avons interpellé les Différents partis politiques pour qu’ils soutiennent de nouveau la régularisation.