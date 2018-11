Un an après les émeutes de Bruxelles: "Le problème à Lemonnier, c'est l'insécurité"

Il y a un an, des émeutes éclataient dans le centre-ville de Bruxelles. Le 11 novembre 2017, c'était suite à la qualification du Maroc pour la Coupe du Monde. Le 15 novembre, c'était après la venue de la star des réseaux sociaux Vargasss92 sur la place de la Monnaie. Des violences qui avaient suscité pas mal de réactions et de récupérations politiques. Aujourd'hui, comment le quartier Lemonnier se relève de cette vague de violence accompagnée de vols, saccages de vitrines, jets de projectiles sur les forces de l'ordre, destructions du matériel urbain? Nous nous sommes rendus sur place, à la rencontre des commerçants. Pour eux, les événements du 11 novembre 2017 ont été une parenthèse dans la vie du quartier. Car le malaise est beaucoup plus profond. Il se nomme petite criminalité: vols à tire, agressions physiques, consommation et vente de stupéfiants... La situation empire Abderahem tient un établissement Horeca qu'il a décidé de moderniser, pour en faire un restaurant plus familial. Mais il semble regretter déjà son investissement. "Je suis un peu déçu. On nous a promis beaucoup de choses, qu'on allait nettoyer le quartier, qu'on allait retirer les bacs à fleurs sur le trottoir (qui permettent aux dealers de cacher leur marchandise)... Mais rien n'est fait", nous explique cet investisseur. "La petite criminalité est la plus difficile à combattre. Les commerçants ont peur. Ils voudraient bien la combattre eux-mêmes mais c'est le travail de la police. La police a promis de faire quelque chose mais on a le sentiment que la situation empire. La criminalité je l'ai à ma porte. Et donc pour mon activité, j'y crois de moins en moins." Pour Abderahem, une question se pose: pourquoi Lemonnier est délaissé par les autorités? "Peut-être parce que c'est un quartier avec des commerces tenus principalement par des Arabes. Pourquoi on ne voit pas cela à Louise, dans le centre-ville, à Uccle? Peut-être que les autorités se disent: ça se passe entre Arabes, qu'ils règlent cela entre eux", réagit ce commerçant, dépité et un peu provocateur.

Anonyment, ce restaurateur, situé près de la gare du Midi, adresse un message fataliste. "Je conseille à personne d'investir dans ce quartier. La sécurité est un grand problème dans notre quartier, c'est journalier", raconte-t-il. "Ils agressent les gens de passage, les touristes. C'est donc une mauvaise image que l'on donne de Bruxelles." Son garçon de salle raconte même: "Un soir, un groupe de trente touristes asiatiques est venu manger. Quand ils ont quitté l'établissement, des jeunes leur sont tombés dessus et les ont dépouillés. Comment voulez-vous, après cela, que les touristes reviennent? La police doit agir!" Libraire, Ahmed se plaint de la délinquance. "La police les rattrape mais ils sont relâchés après deux trois heures. Souvent, des personnes s'arrêtent à ma vitrine, la regardent et puis on entend des cris. Des délinquants ont volé leur montre, leur portefeuille ou leur GSM. Ce que je demande aux autorités, c'est plus de sécurité car la délinquance a tué mon commerce. Sans sécurité, la clientèle ne vient plus."

Brahim tient lui un magasin d'articles cadeaux depuis de très nombreuses années. Son commerce offre aussi des produits typiques d'Afrique du Nord. "Régulièrement, il y a des agressions dans la rue. La clientèle a diminué, nos fidèles ne viennent plus. Parfois, je n'ouvre même pas la caisse. Nous avons alerté les autorités. Elles sont intervenues. Mais les bandes ont juste changé d'endroit. Et puis elles reviennent ici. Ils se bagarrent devant nos commerces, se rassemblent en groupes. Ils agressent les passants. On n'en peut plus."

Nous avons contacté la police de la zone Bruxelles-Ixelles. Sa porte-parole Ilse Van de Keere nous indique que la zone ne souhaite pas réagir à ce stade. Selon nos informations, les forces de l'ordre agissent dans le quartier. Mais pas assez selon les commerçants. "La plus grande erreur a été de réduire les effectifs et les horaires du commissariat de la rue de l'Hectolitre, dans les Marolles. Les policiers de terrain connaissaient notre quartier. Aujourd'hui, il y a moins de policiers." Indemnisations après les 11 et 15 novembre Le 11 novembre et les 15 novembre 2017, plusieurs commerces avaient été vandalisés. Rapidement, les assureurs et les autorités publiques ont proposé des aides financières. La Ville de Bruxelles associée au Fédéral est ainsi intervenue auprès de huit commerces. "Il s'agit de commerces qui avaient subi des dégâts aux vitrines, à leur matériel", explique Isabelle Gelas, cheffe de cabinet de l'échevine sortante du Commerce Marion Lemesre (MR). "En tout, une somme de 10 000 euros a été dégagée pour les interventions qui ne sont pas prises en charge par la franchise. Les interventions allaient de 250 à 4000 euros. L'intervention s'est faite sur base de dossiers, de justificatifs, d'attestations d'assurances... La Ville a également aidé des particuliers qui avaient notamment subi des dégâts sur leur véhicule ou leur domicile par exemple." On s'en souvient: des commerces avaient été plus impactés que d'autres comme la Galerie du meuble qui avaient failli être incendiée le 11 novembre 2017. Alejandro Garcia, lui, est gérant de l'agence de transfert d'argent Atena Money Transfert. Sa vitrine et la porte de son agence avaient été brisées. "Nous en avons eu pour 1800 euros de dégâts", se souvient-il. "Au niveau de l'assureur, je dois avouer que j'ai été satisfait. Il est intervenu rapidement et la Ville nous a aidés. Cela nous a permis de remplacer la vitre et la porte car ce fut un peu compliqué pour notre personnel. L'agence est là depuis 20 ans et notre clientèle a été choquée par ce qui s'est passé le 11 novembre 2017." Et un an après? "On se dit que ce qui s'est passé est arrivé sans que personne ne puisse le prédire. C'est un fait ponctuel. C'est derrière nous et on pense à l'avenir."

Des condamnations tombées en avril Tant les violences du 11 que 15 novembre 2017 ont été filmées par des caméras de surveillance mais aussi par des particuliers. Des vidéos largement diffusées sur les réseaux sociaux. Ce matériel a rapidement été récupéré par la police de la zone Bruxelles-Ixelles. Cela représente une centaine de vidéos et photos au total et a permis de lancer des appels à témoins. Résultat: des émeutiers identifiés, interpellés et traduits en procédure accélérée devant la justice. Seize mineurs ont été poursuivis devant le tribunal de la jeunesse et un tiers ont été placés en IPPJ. Pour les majeurs, cinq prévenus ont été condamnés à des peines de travail en avril 2018. En revanche, le tribunal correctionnel a acquitté trois personnes dont le rappeur Jelali D (Benlabel). Lui était reproché d'avoir incité à l'émeute dans un message posté sur les réseaux sociaux. Incitation contestée formellement par le rappeur et son avocat. Depuis avril 2018, plus aucune interpellation n'est intervenue, nous indique le parquet de Bruxelles. Mais la justice continue de travailler. Après les débordements du 15 novembre 2017 rues des Fripiers et Marché aux Herbes, suite à la venue dans le centre-ville de l’Instagrameur star Vargasss92, le parquet avait décidé de ne pas le poursuivre. Reste que le ministre flamand des Affaires bruxelloises Sven Gatz (Open VLD) avait malgré tout déposé plainte contre ce dernier. Une plainte qui n’a pas encore abouti.

