Un an après la sortie de la crise de la peste porcine africaine, de nouvelles aides pour le secteur forestier

Depuis bientôt un an (décembre 2020), la Wallonie a récupéré le statut "indemne de peste porcine africaine". La lutte contre le virus, principalement dans les forêts gaumaises, aura duré un peu plus de deux ans. Durant ce laps de temps, de nombreuses mesures restrictives de circulation en forêt ont été prises. Celles-ci ont entraîné des pertes financières pour le secteur forestier. Il a été en même temps touché par la crise du scolyte. Un premier volet d’aides a été débloqué. Mais, d’après un communiqué de l’Office Economique du Bois Wallon : "Après que la zone ait recouvré un statut indemne à la peste porcine africaine, il est apparu que la gestion de la crise avait entraîné des pertes économiques plus importantes que celles couvertes par les aides octroyées en 2019". Une aide complémentaire, d’un budget de 2.9 millions d’euros, a donc été débloquée par le Gouvernement wallon. "Cette nouvelle série de mesures vise donc à couvrir les pertes économiques et les augmentations de coûts subies par les entreprises et les propriétaires".

5 types de dommages visés

Cette aide destinée aussi bien aux propriétaires publics que privés, pépiniéristes et exploitants forestiers couvre 5 types de dommages : la perte sur la vente de bois, l’impossibilité de mener à bien des plantations, l’interruption d’une plantation, la destruction de plants, l’augmentation des coûts d’exploitation (à cause de la désinfection des machines).

Toutes les personnes concernées par cette aide ont jusqu’au 13 décembre 2021 pour introduire leur demande par courrier recommandé auprès de l’Office économique wallon du bois.