Un an après la découverte de lingots d’or dans les égouts par des agents de Bruxelles Propreté, le mystère reste entier

A qui appartiennent les deux lingots découverts dans les égouts de Bruxelles un matin de décembre 2020 ? Un an jour pour jour après la trouvaille, le 22 décembre 2020, c’est encore le mystère pour la police.

Butin d’un vol abandonné dans les entrailles de la ville ? Trésor perdu par un propriétaire ? Toutes les hypothèses sont sur la table. Ce qui est sûr, comme nous le confirme Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles, "d’après l’expertise effectuée, il s’agit bien de lingots d’or". Poids par pièce : un kilo. Valeur totale, si l’on prend le cours actuel de l’or : 100.000 euros !

Retour sur les faits. Ce jour-là, deux agents de Bruxelles Propreté font une découverte pour le moins insolite. En charge du nettoyage des avaloirs de la place du Sablon, à proximité de la rue Sainte-Anne, devant une bijouterie, ils doivent débloquer leur machine. Ils constatent une résistance au bout de leur gros tuyau d’aspiration. Ce ne sont pas ni feuilles, ni bouts de bois, ni vêtements… La résistance est due à la présence dans la crasse humide de non pas un, mais deux lingots.

Le tour du monde

La surprise est totale pour les deux agents. Mais consciencieux, honnêtes, ils décident de respecter les procédures et de prévenir immédiatement leurs supérieurs. La police de la zone Bruxelles-Ixelles est alertée. Un communiqué de presse est envoyé dans l’après-midi et annonce la nouvelle qui fait le tour du monde jusqu’en Amérique du Nord où le New-York Post et le Journal de Montréal consacrent un article à cette nouvelle.