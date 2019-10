Un an après l'assassinat de Wivinne Marion, le point sur l'enquête

Cette maman de deux enfants, âgée de 42 ans, faisait son jogging près de chez elle, à Boninne, dans l'entité de Namur, lorsqu’elle a été assassinée. Un drame qui avait secoué les Namurois et ses collègues du CHR, où elle travaillait comme pédiatre…

Comme à son habitude, Wivinne Marion est sorti tôt au matin du 1er novembre pour aller faire son jogging. Près de chez elle, elle croise Xavier Van Dam. Apparemment, ils ne se connaissaient pas. Mais l'assassin présumé l'agresse violemment, l'étrangle et la jette dans le coffre de sa voiture. Un témoin a vu la scène et alerte la police. Celle-ci retrouve un Xavier Van Dam paniqué, couvert de sang, qui ne se rappelle rien. On retrouve également sa voiture dans la Sambre, à Flawinne, avec le corps sans vie de Wivinne Marion dans le coffre.

Et que sait-on aujourd'hui de ce drame ? Xavier Van Dam maintient en tout cas toujours la même version : il ne se souvient de rien. C'est le trou noir.

Depuis lors, il y a eu des reconstitutions et une expertise médico-psychologique. Selon l'Avenir, cette expertise montre qu'il est "responsable de ses actes." Il ne serait donc pas schizophrène.

Par ailleurs, les analyses toxicologiques ont montré qu'il avait un cocktail de cocaïne et d’alcool dans le sang. Est-ce cela qui aurait pu provoquer son trou noir ? La juge d'instruction attend toujours le résultat de deux compléments d'expertise qu'elle a demandés cet été. Une expertise psychologique complémentaire et une autre, médico-légale. Les résultats sont attendus pour la fin de cette année.