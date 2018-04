Un Albanais mène une grève de la faim au centre fermé de Vottem

Le ressortissant albanais d'une cinquantaine d'années a déposé des demandes d'asile mais il a été débouté en 2016, puis en 2017. Les deux fois, il a reçu un ordre de quitter le territoire.

La Belgique considère l'Albanie comme un pays sûr. Mais le CRACPE, le Collectif de Résistance Aux Centres pour Etrangers, assure que l'homme craint pour sa vie s'il y retourne.

Le 17 mars dernier, il a été intercepté puis placé au centre fermé de Vottem. Le 23, il a annoncé qu'il voulait entamer une grève de la faim. Depuis, il est suivi médicalement, explique l'Office des étrangers, qui précise qu'actuellement sa condition reste bonne.

Le CRACPE évoque, lui, un état très préoccupant. L'homme a également refusé de s'hydrater durant quelques jours. Il a recommencé à boire dimanche.

Il a, par ailleurs, été placé en isolement. Pour le CRACPE, ce n'est pas une réponse adéquate à son état. Mais l'Office des étrangers explique que cette mesure n'est en rien une "punition" et qu'elle permet au contraire de mieux surveiller les conditions médicale et psychologique de l'intéressé et, en même temps, de l'éloigner d'un groupe miné par divers problèmes relationnels.