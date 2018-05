Un agriculteur de Corroy-le-Grand furieux: des gens du voyage ont squatté et ravagé son champ

Les occupants sont partis mardi en laissant derrière eux quelques déchets et surtout, après la pluie de dimanche, une prairie complètement labourée par les roues des véhicules.

Nicolas Braibant, l'agriculteur, ne décolère pas. "Là, ils sont occupés à quitter la parcelle, en laissant leurs poubelles, en toute impunité, comme carte de visite. En même temps, avec l’orage qu’on a connu dimanche, la parcelle est totalement démolie. Il s’agissait d’une jeune prairie déclarée Bio, qu’on avait remise en culture, en se battant car c’est un terrain difficile. On a investi beaucoup de temps dans ce projet d’un hectare et demi et là, je peux tout recommencer !"

"Cela faisait longtemps pourtant que ça ne s’était plus produit"

Le bourgmestre d'Ottignies/Louvain-la-Neuve, lui, déplore cette occupation de terrain. D'autant plus que la commune est la seule du Brabant wallon à posséder un terrain d'accueil des gens du voyage. " ur le territoire communal, ce n’est pas la première fois que des terrains de l’agriculteur en question (qui sont en fait des terrains de l’université que cet agriculteur exploite) sont envahis par des groupes de gens du voyage, commente Jean-Luc Roland. Cela dit, cela faisait longtemps que pareil fait ne s’était plus produit dans la mesure où l’université avait décidé il y a quelques années, de faire appel à un juge de paix pour organiser l’expulsion. Je suis donc étonné."

Le bourgmestre ajoute que quand l'accueil est organisé, il se passe généralement très bien.

L'agriculteur pourra se retourner vers la justice pour demander des indemnités. La police a relevé les plaques d'immatriculation belge de plusieurs véhicules.