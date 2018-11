Un agenda de Serge Gainsbourg en vente à Antica Namur pour 8000 euros

Le salon Antica a pris ses quartiers à Namur Expo cette semaine. Des dizaines de galeristes et de marchands d'art y présentent leur collection : peintures, sculptures, mobilier, antiquités et autres documents rares. Comme cet agenda, par exemple, ayant appartenu à Serge Gainsbourg.

En le feuilletant, on replonge dans l'activité artistique du personnage à l'époque. Nous sommes en 1985, Serge Gainsbourg réussit un étonnant retour artistique avec l'album Love on the beat, et son agenda professionnel est chargé.

"On trouve pêle-mêle la trace de son retour sur scène au Casino de Paris, le disque d'or d'Isabelle Adjani, le tournage du clip Lemon incest, avec sa fille Chalotte, ou encore ses rendez-vous avec le ministre de la culture Jack Lang qui s'apprêtait à lui remettre l'insigne des Arts et des lettres", explique Cyril Gaillard, directeur de la Galerie Manuscripta.

Gainsbourg enchaîne aussi les interviews et les émissions de télévision : Sabatier, Guy Lux, Drucker...

Mais le document, qui ne couvre qu'un trimestre de l'année 1985, du 27 mars au 30 juin, est aussi une étonnante plongée dans la vie privée de l'artiste : Souper Jacques Dutronc, Parfum Bambou, Cadeau Renaud... Le cercle rapproché comprend aussi Coluche et Jane Birkin qui l'a pourtant quitté quelques années plutôt.

De prime abord, l'agenda de Serge Gainsbourg est un capharnaüm, rempli de notes désordonnées, à l'image sans doute de sa vie dissolue à l'époque. Ce qui n'a pas empêché l'artiste de se retrouver quelques années plus tard au Panthéon de la chanson francophone, au côté de Brassens, Ferré ou Brel.

"Sur le marché des enchères, en tout cas, c'est très clair, affirme Cyril Gaillard : ce sont les quatre valeurs sûres. On va voir si Aznavour les rejoint."

Cette semaine, au salon Antica de Namur, l'agenda 1985 de Serge Gainsbourg est mis en vente pour 8000 euros.