Un administrateur PTB d'Enodia (Publifin) envoie un huissier de justice au siège de l'intercommunale

Un huissier de justice s’est présenté ce matin au siège d’Enodia, l’ex-publifin, rue Louvrex à Liège. Il intervenait à la demande de Damien Robert, administrateur PTB de l’intercommunale. Celui-ci voudrait consulter des documents relatifs à la vente de trois filiales de l’intercommunale. Ça n’est pas la première fois que Damien Robert formule cette demande. L’administrateur s’est déjà heurté à plusieurs refus. Et cette fois encore, il est reparti les mains vides.

Parmi les documents demandés on peut notamment parler des actes de ventes des filiales Elicio et Win, ou encore du projet de vente de Voo. Impossible donc pour les administrateurs de les consulter. Motif : leur confidentialité. Un argument qui ne tient pas la route, selon Damien Robert : "il y a un arrêté de la Cour constitutionnelle, spécifique à Enodia qui dit que tous ces documents doivent pouvoir être accessibles aux administrateurs, même les plus confidentiels, puisque de toute façon les administrateurs sont tenus par une clause de confidentialité."

Quelque chose à cacher

Damien Robert juge donc la position des responsables de l’intercommunale "inacceptable". L’administrateur rappelle qu’il "veut participer au contrôle de cette société, dans l’intérêt général des actionnaires publics, des travailleurs de la société et des citoyens qui au final sont les administrateurs de cette société". Pour lui, il s’agit de comprendre "comment des filiales publiques sont en train d’être privatisées pour empêcher cette privatisation". Il en est persuadé : si les responsables d’Enodia font obstruction, c’est "parce qu’ils ont quelque chose à cacher".

Le Sérésien, pour l’instant seul administrateur impliqué dans cette démarche, compte bien mettre en place d’autres actions dans les jours et semaines qui viennent pour accéder à ces informations tenues secrètes.