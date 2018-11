Un accord de principe existe entre la France et la Belgique pour remettre en service la ligne Dinant-Givet

C'est un dossier vieux de 25 ans qui refait surface ces dernières semaines. A l'occasion de la visite du Président français Emmanuel Macron en Belgique, les ministres des Transports belge et français ont signé un accord de principe dans lequel figure notamment la ligne Dinant-Givet.

Où en sommes-où exactement ?

C'est la première fois, depuis l'abandon de l'exploitation de la ligne fin des années 80 - début des années 90, qu'il y a une volonté politique d'aboutir sur le dossier des deux côtés de la frontière.

La volonté politique est donc là mais ce n'est pas demain qu'on reverra des trains circuler. Actuellement, on en est au stade de l'étude de faisabilité.

Au niveau wallon, le dossier est porté par le Ministre-Président Willy-Borsus. "Il y a eu une avancée assez significative côté belge pour mener une étude très concrète qui va permettre d'indiquer quand, comment, avec quel budget et quelles perspectives… cette ligne pourrait être rééquipée. Dès la disponibilité de cette étude, je l'espère au plus tard au printemps 2019, nous pourrons alors prendre les décisions pour réactiver concrètement les travaux et les perspectives de cette ligne."

Quel est l'enjeu de la réouverture de cette ligne ?

Il y a évidemment l'aspect "développement durable". D'un point de vue socio-économique, cela permettrait aussi de désenclaver la région frontalière de la botte de Givet.

Au niveau local, on pense aux patients français qui se rendent à l'hôpital de Dinant et aux commerces. A l'échelon international, la réhabilitation du tronçon manquant permettrait de relier Bruxelles et Namur à Charleville-Mézières et Reims.

Quelle ampleur est le chantier ?

Le chantier est vaste. La ligne est désaffectée depuis 25 ans. Du côté belge, il y a 20 kilomètres de voiries à réhabiliter ; 3 côté français. A voir en fonction de l'ampleur des travaux si les subsides suivront…