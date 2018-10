Un accord de majorité à Saint-Gilles entre PS et Ecolo-Groen, Charles Picqué reste bourgmestre

Un accord de majorité est intervenu en début de soirée ce vendredi à Saint-Gilles, en Région bruxelloise, entre la liste du bourgmestre Charles Picqué (PS) et la liste Ecolo-Groen.

Les Écolos obtiennent trois échevinats. Jusqu’ici, le liste de Charles Picqué avait la majorité absolue au conseil communal (majorité toutefois élargie au MR). Mais le scrutin de dimanche dernier a changé la donne : les socialistes qui ont perdu leur majorité absolue (17 sièges sur 35), ont décidé de rompre avec le MR (en chute libre, ne disposant plus que de 3 sièges).

Charles Picqué s’est donc tourné vers le deuxième parti, Ecolo (+3 sièges). Ecolo hérite du premier échevinat (Catherine Morenville en charge de la Mobilité, des Espaces publics, de l'Urbanisme); ainsi que des Affaires néerlandophones, du Développement durable et de l'Énergie (le Groen Jos Raymenants); et de la Culture et bien-être animal (Mohssin El Ghabri).

Précisons que Charles Picqué reste bourgmestre et que le son parti garde la tête du CPAS, ainsi quatre échevinats.