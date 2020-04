UMons, la fac de sciences teste la journée portes ouvertes virtuelle

Choisir des études, trouver un kot, c’est une activité traditionnelle de saison pour les jeunes qui terminent leurs secondaires. Mais en période de confinement, les portes des universités et hautes écoles sont closes… Pour contourner le problème et informer au mieux les potentiels futurs inscrits, l’UMons organise des journées portes ouvertes virtuelles. C’est la faculté des Sciences qui a ouvert le bal ce jeudi 16 avril. 14 personnes, professeurs, assistants, étudiants et personnel informatif étaient sur le pont. Chacun chez soi mais tous prêts à répondre aux questions les plus diverses sur la vie universitaire, le cursus, les modalités pratiques.

C’est le logiciel ZOOM qui a été choisi pour organiser les rencontres en ligne. Les étudiants inscrits, une centaine, sont priés de patienter dans une "salle d’attente" virtuelle. Selon leurs attentes, ils sont ensuite dirigés vers une première salle pour rencontrer un interlocuteur. Puis vers un deuxième si d’autres questions se posent.

Pour le doyen, Christian Michaux, c’est une première mais dès le premier entretien, il est à l’aise pour répondre aux questions posées par un jeune, accompagné de son père. Quelle est son option en secondaire ? Quelles sont ses matières de prédilection ? C’est d’abord le doyen qui s’informe. Les différences entre les disciplines, les débouchés, le type de cours… Tout est abordé franchement. Mais il y a des questions que l’on a plutôt envie de poser à des étudiants déjà dans la place. James, étudiant de Master 1 en mathématiques est là pour cela. Parce qu’il sait qu’aucune brochure ne remplacera jamais un dialogue dynamique et direct.

D’autres facultés organiseront à leur tour des "e-JPO" après les vacances de Pâques. L’UMons propose également des visites virtuelles des kots universitaires et des auditoires.