UMons: inauguration du bâtiment "De Vinci" qui abritera les facultés des sciences et de traduction-interprétation

L'UMons s'est élargie mardi avec l'inauguration du nouveau bâtiment "De Vinci" sur le campus de la Plaine de Nimy, tout près de centre-ville. La nouvelle structure accueillera les facultés des sciences et de traduction-interprétation.

Ce nouveau bâtiment "De Vinci", qui a été inauguré mardi par les instances universitaires montoises en présence du ministre de l'Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Jean-Claude Marcourt (PS), répond à l'augmentation de la population estudiantine de l'UMons, ces dernières années. Il referme le campus de "La Plaine" de l'UMons, tout près du centre-ville, et s'intègre au bâtiment "Mendeleïev" déjà existant.

Le projet du nouvel immeuble a été lancé en décembre 2014. Le marché public a été lancé en avril 2015. Le chantier a débuté en octobre 2016. Deux facultés, des sciences et de traduction-interprétation vont s'y installer.

Une crèche

Le bâtiment abrite également une crèche qui a été ouverte le 1er février 2018. Compact et fonctionnel, il a été construit sur un terrain relativement réduit, situé le long de l'avenue Victor Maistriau qui mène vers le centre-ville de Mons. Le bâtiment présente une surface de 5.000 m2 et comprend une dizaine de salles de cours, 4 salles d'informatique, des bureaux pour les enseignants et les chercheurs, une salle de conférence, des salles de réunion, deux espaces d'études en libre accès pour les étudiants. Le bâtiment est labellisé "basse énergie", avec, notamment un système de récupération de l'eau de pluie, des éclairages intelligents, des systèmes de chauffage et de ventilation s'adaptent à automatiquement l'occupation.

Le budget global de la construction du "De Vinci" est de quelque 9 millions d'euros.