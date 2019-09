Uccle : une tonne de déchets récupérés en pleine forêt de Soignes

Vendredi dernier, les services de police d’Uccle-Auderghem, accompagnés de gardes forestiers, ont procédé à l’interception de deux personnes qui déchargeaient des déchets de construction dans la Forêt de Soignes. La photo postée sur la page Facebook de la zone de police en atteste, au total une tonne de déchets de déchets de construction a ainsi été récupérée.

"Ce comportement incivique leur aurait permis d’économiser un peu moins de 250 euros lors d’une visite à la déchetterie. Mais va leur coûter nettement plus cher maintenant", peut-on lire dans la légende de la photo partagée sur le réseau social. L'amende administrative prévue par Bruxelles Environnement peut monter à plusieurs milliers d’euros. Les montants de poursuites pénales sont encore plus élevés et peuvent frôler les 100.000 euros.

De plus, dans ce cas, ils risquent une peine de prison de huit jours à deux ans.