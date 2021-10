Uccle : un fritkot à l’énergie solaire

Des panneaux solaires sur le toit d’un fritkot ! La friterie "Chez Clémentine" est une véritable institution de la place Saint-Job à Uccle. Connue pour ses bâtonnets de pomme de terre dorés, elle l’est aussi depuis plusieurs années pour sa gestion eco-responsable. Il y a quelques jours, elle a franchi une nouvelle étape en faisant installer 18 panneaux solaires sur sa toiture plate et verte, reliés à une installation électrique adaptée à ce mode d'alimentation.

Un frigo comptoir énergivore

Objectif : réduire de 30% la facture d’énergie de la baraque. La note, chaque année, est salée. Ce qui consomme fortement dans ce type d’installation, "c’est l’éclairage et les frigos", explique Philippe Ratzel, le gérant de la friterie. "Pour l’éclairage, nous sommes déjà passés au led. On a, au sein même de la friterie, cinq congélateurs qui sont des A ++. Quant au frigo comptoir, qui fait 3,5 mètres, il est très énergivore et tourne jour et nuit. On ne l’éteint jamais", celui-ci stockant une partie des hamburgers, fricadelles et autres poulycrocs.

En produisant de l’électricité via la lumière du jour, la consommation énergétique du site sera plus verte pour un investissement de l’ordre de 6500 à 7000 euros. "Nous sommes aujourd’hui sur un retour sur investissement de trois ans et demi à quatre ans, possible grâce aux certificats verts de la Région bruxelloise. Avant, nous étions sur un retour sur investissement de sept ans."