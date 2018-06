UCB Pharma vient d'inaugurer une unité de cogénération

UCB Pharma, une entreprise pharmaceutique installée dans le Brabant wallon, vient d'inaugurer une unité de cogénération. Le principe est simple : produire en même temps de l'électricité et de la chaleur.

En étant plus efficace dans l'utilisation des ressources, UCB Pharma fait ainsi des économies d'argent tout en réduisant son empreinte écologique.

Nous avons pu visiter les installations sur le toit de l'entreprise. C'est une grosse machine jaune qui fait la taille d'une voiture... On y brûle du gaz pour produire de l'électricité. Comme dans une centrale. Mais ici, la chaleur est récupérée pour la chaudière du bâtiment voisin.

"On vient se greffer sur le collecteur de la chaufferie. On vient prendre l’eau froide qui revient des bâtiments, passant donc dans les radiateurs, et on réalimente avec de l’eau à 90-95°C, explique Sébastien Farinotti, directeur Vanparijs Engineers, l'installateur. Et ceci va à son tour être réinjecté dans le circuit de chauffage."

L'avantage est double : c'est bon pour le portefeuille de l'entreprise et pour l'environnement. "Lorsque l’on achète de l’électricité produite de manière traditionnelle, soit dans une centrale thermique au gaz par exemple, toute la chaleur qui est dégagée par cette centrale thermique est perdue dans l’atmosphère, nous répond Eric Browaeys, le patron d'UCB Pharma. D’autre part, quand on transporte l’électricité depuis une centrale jusqu’à un site comme le nôtre, on perd encore à peu près 7% d’électricité sur le réseau. Conclusion : produire localement de l’électricité, en récupérant la chaleur qui se dégage lors de la production de cette électricité, c’est un gain énergétique important !"

Produire en même temps de la chaleur et de l'électricité réduirait de 40% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à un système classique. UCB Pharma espère la neutralité de son empreinte carbone d’ici douze ans, soit en 2030.