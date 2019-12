UCB annonce un investissement massif à Braine-l'Alleud, avec de nouveaux emplois à la clé

300 millions d'euros pour une nouvelle unité de production de médicaments, des traitements pour lutter contre les maladies graves… La construction de l'usine pourrait démarrer dans quelques semaines et s'achever en 2024. 150 personnes devraient rejoindre les 1800 travailleurs actuels.

Un changement de stratégie nécessaire pour UCB qui positionne aujourd’hui Braine-l'Alleud sur la carte mondiale des biotechnologies.

"Le groupe UCB a entamé une transformation il y a un certain nombre d’années dans le domaine du biopharmaceutique, en passant des petites molécules aux plus larges molécules, déclare le directeur de la production, Jacques Marbehant. Typiquement, les petites molécules sont administrées sous forme de comprimés ; les plus larges, ce sont des injections sous cutanée. Le site de Braine-l’Alleud est un des sites stratégiques du groupe, intégrant la recherche, le développement et la production. Il nous permet ainsi de capitaliser sur un personnel hautement qualifié."

On se souvient qu’il y a quelques années (2008-2009), ce personnel hautement qualifié avait pourtant souffert des restructurations, assez lourdes, mises en place… avec la perte de près de 500 emplois. Aujourd’hui, une des questions qui se pose, c’est : comment conserver la confiance du personnel, vu qu’UCB Braine-l’Alleud a connu des hauts et des bas dans son histoire ? "Le site a subi cette transformation, qui s’est accompagnée au travers des années d’un ensemble d’investissements qui nous ont permis d’avoir une unité de production pilote à petite échelle. Maintenant, avec cette unité de production à plus grande échelle, ça nous permet de compléter cette transformation."