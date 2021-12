Turnhout : importante explosion de gaz dans un immeuble à appartements

Une importante explosion de gaz a eu lieu vendredi dans un immeuble d'habitation de la Boerenkrijglaan à Turnhout, dans la Campine anversoise, a annoncé la police locale. Les dégâts sont considérables mais aucune victime n'a pour le moment été signalée. La police a mis en place un périmètre de sécurité et demande aux habitants d'éviter la zone afin de ne pas gêner l'intervention des services de secours.

L'immeuble de quatre étages s'est partiellement effondré après la déflagration. Les forces de l'ordre ignorent encore si des personnes se trouvaient à l'intérieur au moment de l'explosion et si d'éventuels blessés sont à déplorer. Le plan d'intervention médicale a été déclenché et les services de secours de plusieurs zones environnantes ont été déployés. La police demande d'éviter la zone afin de laisser aux services d'urgence l'espace nécessaire à leur intervention. La compagnie de bus De Lijn a averti qu'en raison de l'incident plusieurs lignes sont déviées et certains arrêts ne sont plus desservis.