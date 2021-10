Tunnel Joyeuse Entrée fermé depuis plus d’un an : une mesure d’accompagnement de la piste cyclable de la rue de la Loi

L’entrée à partir de l’avenue d’Auderghem est fermée depuis plus d’un an. © RTBF

Pourquoi le tunnel Joyeuse Entrée, au bout de l’avenue d’Auderghem (quand on se dirige vers le rond-point Schuman) est fermé à la circulation ? "C’est une mesure d’accompagnement du test de mobilité et de la piste cyclable de la rue de la Loi", indique la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen). Ce tunnel, qui plonge sous Schuman pour ressortir notamment rue de la Loi n’est donc pas en travaux depuis plus d’un an. "Il n’y a pas de chantier actuellement dans le tunnel", a confirmé la ministre dans une réponse à une question écrite au député MR Geoffroy Coomans de Brachene. La piste cyclable de la rue de la Loi occupe une bande de circulation (gauche) depuis mai 2020 et le premier déconfinement. Une initiative controversée à l’époque, parce que mise en place un peu par surprise mais qui permet tout de même aux deux-roues de circuler en toute sécurité vers Arts-Loi ou vers Schuman. Mais en amont de la piste, il y a une jonction de tunnels : Loi, Cinquantenaire et donc Joyeuse Entrée.

"Avant la mise en place de la piste cyclable bidirectionnelle sur l’ancienne bande pour automobiles à gauche de la rue de la Loi", rappelle la ministre, "la sortie du tunnel Loi comprenait trois bandes : la bande de gauche, venant de l’avenue de la Joyeuse Entrée, la bande centrale et la bande de droite venant de Montgomery." Puis est arrivée la piste cyclable avec une emprise sur la bande de gauche de la rue de la Loi qui "réduit à deux le nombre de bandes de circulation dans la sortie du tunnel Loi, afin de réduire les risques de congestion dus à la réduction bandes (de trois à deux) ainsi que les risques d’accidents dus aux manœuvres de rabattement".

2 images A gauche, la bande fermée en provenance du tunnel Joyeuse Entrée avant qu’elle laisse la place à la piste cyclable de la rue de la Loi. © GOOGLE

Cette bande de circulation supprimée est "par conséquent celle se trouvant dans l’alignement de la piste cyclable et de son point de départ dans l’entrée venant de l’avenue de la Joyeuse Entrée. Voilà pourquoi cet accès tunnel est fermé à la circulation." Des explications qui ne convainquent pourtant pas le député MR. Pour celui-ci, la fermeture du tunnel empêche le trafic en provenance de l’avenue d’Auderghem se dirigeant vers la rue de la Loi de contourner le rond-point Schuman. "On a dès lors un trafic qui se reporte sur Schuman", regrette Geoffroy Coomans de Brachene, "avec une congestion de plus en plus importante". Quelques tweets rapportent des embouteillages sur le rond-point. Mais du côté de Bruxelles Mobilité, aucune information particulière relative à une hausse du trafic routier sur cet axe n’est pour l’instant signalée.

Quand ton bus @STIBMIVB 21 reste bloqué à Schuman pendant 10-15min chaque matin à cause du trafic des voitures… c’est joli hein mais je dois être aller bosser en fait. pic.twitter.com/5kPZO4D2At — Trinity (@Trinity__) October 13, 2021

A noter que les derniers travaux dans le tunnel Joyeuse Entrée remontent à 2016. "Les purges des parties non adhérentes du plafond du tunnel ont été réalisées" à cette période. Il est depuis annuellement inspecté visuellement "et sondé au marteau depuis 2018 et fait périodiquement l’objet de travaux de maintenance courante (nettoyage, vérification des équipements, réparations temporaires du revêtement…)", précise Elke Van den Brandt. Fin septembre, lors de l’inauguration de la piste cyclable sur la rue de la Loi, entre Arts-Loi et la rue Royale, la ministre a rappelé son intention de pérenniser la piste provisoire allant d’Arts-Loi à Schuman. Une demande de permis devra être déposée en ce sens. Cette bande cyclable est en test jusqu’à mai 2022. Dans le cadre du réaménagement complet du rond-point Schuman, l’un des chantiers est de transformer la trémie du tunnel Joyeuse entrée en parterre végétalisé. Non pas celui qui est fermé actuellement mais la sortie, devant la grande mosquée du Cinquantenaire.