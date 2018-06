Tuerie de Liège: création d'un fonds Cyril Vangriecken à la Haute École de Liège-Jonfosse

Enseignons.be et la Haute Ecole de Liège-Jonfosse (HEL), où étudiait Cyril, le jeune homme de 22 ans abattu mardi dernier à Liège par Benjamin Herman, ont décidé de créer un fonds en sa mémoire, annoncent l'asbl et l'établissement mardi. Le "fonds Cyril Vangriecken" profitera aux étudiants modestes.

Tous les collaborateurs, volontaires et partenaires de l'asbl Enseignons.be seront sollicités afin d'alimenter ce fonds. Cette semaine, les volontaires du soutien scolaire offriront aussi leur défraiement à cette cause.

Il ne s'agit pas d'une action unique. En effet, cette aide sera récurrente dès 2019, "afin que jamais le fonds 'Cyril' ne cesse d'être alimenté".

Des coureurs de l'asbl participeront également au jogging de Verviers le 17 juin prochain, en hommage au jeune homme. L'équipe sera composée d'enseignants et d'étudiants des filières pédagogiques de la province de Liège, qui porteront du blanc et un autocollant avec une photo de Cyril. "Ensemble, nous marquerons ainsi concrètement, à travers Cyril, notre soutien à des valeurs fondamentales comme le respect, la tolérance et la solidarité", conclut Enseignons.be